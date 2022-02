Ucraina, Salvini: “Con Russia fuori da Swift rischiamo blackout”

Con l'avvenuta invasione dell'Ucraina, la Russia rischia di essere esclusa dal sistema di pagamento Swift: il commento di Salvini su questa eventualità

Con l’avvenuta invasione dell’Ucraina, la Russia rischia di essere esclusa dal sistema di pagamento Swift: il commento di Salvini su questa eventualità.

Guerra in Ucraina, la possibile esclusione della Russia dal sistema Swift

L’idea, che sembrava fino a pochi giorni fa remota, di escludere la Russia dal sistema di pagamento Swift, si fa sempre più concreta.

Il presidente ucraino Zelensky sta chiedendo a tutti i leader europei di prendere delle misure severe nei confronti di Mosca. I paesi occidentali stanno ragionando sul da farsi, le possibili sanzioni alla Russia avrebbero, infatti, anche delle ripercussioni sulle economie degli stessi Stati che le comminerebbero.

Sanzioni alla Russia, il commento di Salvini

Anche Matteo Salvini ha detto la sua in merito alla possibile esclusione della Russia dal sistema Swift: “Bisogna valutare tutto fino in fondo, perché se impedisci pagamenti tra banche noi non abbiamo più il gas.

Per fermare la guerra vale tutto e tutti i mezzi necessari vanno messi in campo, ma un conto è bloccare i patrimoni degli oligarchi, dei politici e dei guerrafondai. Se sospendiamo i pagamenti l’Italia rimane senza gas e poi bisogna correre ai ripari.” Il leader della Lega ammonisce sulle possibili ripercussioni che andrebbero a colpire anche i cittadini italiani nel caso dovesse essere comminata la pesante sanzione alla Russia: “Ovviamente, se l’Italia è dipendente per metà dalle forniture di gas dalla Russia, cerchiamo di fare tutto il possibile senza lasciare milioni di italiani al freddo e senza costringere l’Italia al blackout.

Vanno bene le sanzioni, però senza essere autolesionisti.”