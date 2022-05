Ucraina: Salvini, 'embargo gas e petrolio fa più male a Italia e a Ue che a Russia'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "L'embargo del petrolio e del gas bisogna vedere se fa più male alla Russia o se fa più male all'Italia e all'Europa, secondo i dati fa più male all'Italia e all'Europa, perché la Russia vende il suo gas e il suo petrolio alla Cina e all'Asia, e noi spegnamo i riscaldamenti e chiudiamo le aziende.

L'embargo non fa male alla Russia ma all'Europa, lo dice il cancelliere tedesco non lo dice Salvini. E' oggettivo che oggi l'Italia non è in grado di rimpiazzare il gas russo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi.