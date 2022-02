Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Approfitto per ringraziare e togliermi il cappello al cospetto dei 5.500 militari italiani che sono forza di pace in giro per il mondo, non sono forza di guerra o di armi letali o portatori di morte.

Investire di più in difesa, io sono un tifoso della reintroduzione del servizio militare e civile per le nostre ragazze e i nostri ragazzi". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre.