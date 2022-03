Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Io ho votato per sanzioni e invio di armi. La Lega ha votato. Se poi se mi si chiede se la guerra si ferma con altre bombe, io dico 'non basta'. In popolo che è sotto attacco deve essere messo in condizioni di difendersi ma insisto: va cercata la pace".

Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.