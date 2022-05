Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Parlerò con Draghi, spero già questa settimana. Bisogna domandarsi se altre armi allungano o accorciano le guerra". Così Matteo Salvini a Carta Bianca su Rai3 sull'invio di armi in Ucraina.

"Io vorrei capire come, quanto, quando, a chi, perchè…

Non lo dico da pacifista ma è arrivato il momento di costringere le due parti a sedersi a un tavolo e mi piacerebbe lo facessero a Roma. Se voterò? Non so di si parla".