Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “È fondamentale che Italia ed Europa riprendano un ruolo centrale, non a rimorchio di altri. Mai come ora un asse tra Roma, Parigi e Berlino sarebbe fondamentale per il cessate il fuoco. Continuiamo a lavorare per la pace dialogando con tutti, qualora fosse utile sono pronto ad andare ovunque e ad incontrare chiunque, nessuno può permettersi che la guerra prosegua oltre”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini.