Ucraina, Salvini: “Mi piacerebbe che la Politica ragionasse su come avvicinare la pace”

Il leader della Lega Matteo Salvini ha sottolineato l'importanza per la Politica di parlare anche di pace e non solo di armi.

Parlare di pace e non solo di guerra oggi è più che mai importante. Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini che, davanti ai cronisti ha affrontato questioni centrali come la guerra in Ucraina, ma anche le prossime elezioni amministrative.

Sull’incontro con il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha invece osservato: “Mi ha ascoltato”.

Salvini: “Si ragioni anche sulla pace”

Matteo Salvini proprio parlando della necessità di parlare di pace ha precisato: “Mi interessa lavorare per fermare la guerra il prima possibile. Bisogna domandarsi cosa avvicina alla pace e cosa allontana. Mi sembra che tedeschi e francesi stiano facendo ragionamenti interessanti. Lavoro perché l’Europa dia una risposta unitaria”.

Ha poi aggiunto: “Di guerra si parla a reti unificate, l’accoglienza fortunatamente la stiamo garantendo. Mi piacerebbe che la politica ragionasse su come avvicinare la pace”.

Sulll’incontro con il ministro Cartabia: “Su alcune cose procederemo”

Infine il leader del Carroccio ha fatto il punto della situazione su ciò che è emerso dal colloquio con il ministro della Giustizia Marta Cartabia: “Le ho chiesto la sperimentazione del taser nelle carceri, la telecamere sulle divise degli agenti, sistemi di videosorveglianza e assunzioni per la Polizia Penitenziaria.

Il ministro mi ha ascoltato; su alcune cose procederemo”.