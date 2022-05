Ucraina, Salvini: no a nuove armi e obiettivi geopolitici altrui

Milano, 10 mag. (askanews) – “Se ci fosse una richiesta di nuove armi dovrei riunire la Lega, perchè io personalmente sono contrario”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un evento in Parlamento, rispondendo ad alcune domande sulla guerra in Ucraina e l’eventuale invio di nuove armi.

“C’è un paese che ha aggredito e un Paese che è stato aggredito. Dopo quasi tre mesi contiamo alcune decine di migliaia di morti e da più dichiarazioni si intuisce che entrambe le parti in guerra vogliano farla finita – ha detto – Nel 2022 nessuno vince una guerra sul campo, se qualcuno vuole consumare su campi altrui propri obiettivi geopolitici non è il momento, e non col sangue di ucraini, russi e italiani.

Inviare nuove armi allontanerebbe la pace e non sarebbe opportuno”.