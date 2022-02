Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Se qualcuno usa per polemica politica italiana, per beghe quella che è una tragedia dimostra di essere un piccolo uomo. C'è una guerra in corso, ci sono missili, ci sono attacchi, quindi bisogna unirsi per fermare questa tragedia il prima possibile.

Se qualcuno la usa in chiave interna, per equilibri di maggioranza e cose del genere è veramente fuori dal mondo". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà.