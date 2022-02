Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Spero che in queste ore la politica non si divida, pieno mandato al presidente Draghi per agire di conseguenza con gli alleati per qualsiasi intervento si reputi necessario. Occorre intervenire per bloccare la guerra, bisogna essere seduti allo stesso tavolo e remare nella stessa direzione".

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà.