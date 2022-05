Ucraina, Salvini: spero che Draghi riavvicini Usa e Russia

Roma, 5 mag. (askanews) – “Abbiamo parlato di come arrivare il prima possibile al cessate il fuoco e alla pace, e io spero che la missione americana del presidente Draghi serva a riavvicinare le parti, perché più avanti si va più morti ci sono, più danni si creano. Quindi qua non è una questione destra o sinistra, governo o non governo. Io credo che la maggior parte degli italiani preghi per la pace e voglia la pace e su questo sto mettendo tutto il mio impegno”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

“E’ chiaro – ha aggiunto Salvini – che se ci fosse un riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti sarebbe una buona notizia per tutti”.