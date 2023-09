Ucraina: Salvini, 'sta facendo più Vaticano che Ue'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Sta facendo di più una piccola realtà come il Vaticano per mettere fino a questo orrendo conflitto rispetto a quello che sta facendo l'Unione europea. Spero che finisca il prima possibile, comunque, perché sul tema del grano sta nascendo un...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Sta facendo di più una piccola realtà come il Vaticano per mettere fino a questo orrendo conflitto rispetto a quello che sta facendo l'Unione europea. Spero che finisca il prima possibile, comunque, perché sul tema del grano sta nascendo un conflitto che non fa bene a nessuno. E spero anche che il cardinale Zuppi abbia più fortune". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, intervistato dall'Associazione stampa estera.