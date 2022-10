Ucraina, sbronza collettiva sul bus dei russi verso il fronte

Milano, 1 ott. (askanews) – Scene di disperazione in un video postato da canali ucraini sui social che ritrarrebbe i nuovi reclutati russi spediti al fronte con la mobilitazione proclamata da Vladimir Putin il 21 settembre scorso.

Nelle immagini si vedono persone all’interno di un bus evidentemente in preda a una pesante sbornia con molte bottiglie di vodka in mano o vuote posate a terra. Si sentono parolacce in mat’, la lingua parallela al russo che viene usata dai russi per esprimere volgarità.

Alcuni indossano la mimetica. La marca della vodka usata per la sbronza collettiva è “Zar”.