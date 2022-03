Ucraina: Scalfarotto, 'in Italia 50mila profughi'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “L'Italia, storicamente un paese di accoglienza e di transito di consistenti flussi migratori, può contare su una grande capacità organizzativa. Con la guerra in Ucraina in corso dovremo fare affidamento sulla nostra esperienza per far fronte a un numero potenzialmente altissimo di profughi".

Così il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto a SkyStart su SkyTg24.

"Attualmente la maggior parte degli sfollati ucraini sono stati inseriti nei tessuti della comunità Ucraina già presente nel nostro territorio, la più grande in Europa. Il Ministero dell'Interno è già da settimane al lavoro per l'organizzazione di strutture e centri di accoglienza alternativi. Ciò grazie alla capacità operative della Ministra Lamorgese che ha individuato una mappa di oltre 300 beni confiscati alla criminalità, di grandi navi e altre strutture destinate alla accoglienza del flusso migratorio che attendiamo nelle prossime settimane".

"In questo senso dobbiamo ritenerci orgogliosi del grande lavoro sinergico della rete che si è costituita tra la Protezione civile, i Prefetti, i Sindaci e i comuni, le forze di polizia e il terzo settore, che sta svolgendo un lavoro straordinario non solo nell'ottica dell'accoglienza ma anche in una logica di futura integrazione degli ucraini”.