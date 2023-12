Ucraina: Schlein a pre-consiglio Pse, 'preoccupazione per veti Orban e Austria'**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo parlato delle discussioni al consiglio a partire dal Medio Oriente su cui siamo tornati in Parlamento a chiedere un cessate fuoco umanitario per fermare il massacro di civili, liberare ostaggi e provare a far ripartire un processo di pace. E poi abbiamo parl...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo parlato delle discussioni al consiglio a partire dal Medio Oriente su cui siamo tornati in Parlamento a chiedere un cessate fuoco umanitario per fermare il massacro di civili, liberare ostaggi e provare a far ripartire un processo di pace. E poi abbiamo parlato del supporto all'Ucraina e c'è preoccupazione per i veti di Orban e degli austriaci". Così Elly Schlein a margine del pre-vertice del Pse a Bruxelles. Nella riunione si è anche parlato del "supporto al processo di integrazione che si deve accompagnare all'ambizione della riforma dei trattati per riuscire a superare l'unanimità e rendere più efficaci i processi decisionali".