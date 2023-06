Ucraina: Schlein, 'forza di sinistra non può dismettere parola 'pace''

Ucraina: Schlein, 'forza di sinistra non può dismettere parola ...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Siamo stati sempre chiari e lineari sul pieno supporto al popolo ucraino anche fornendo aiuti militari, continueremo a tenere un atteggiamento coerente con i nostri alleati". Così Elly Schlein in Direzione ma "ciò non significa che rinunciamo a ricercare un approdo di pace, una forza di sinistra non può dismettere la parola 'pace' e sosteniamo lo sforzo della chiesa e del Cardinal Zuppi".