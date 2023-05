Ucraina: Schlein, 'mia cultura pacifista, giusto sostenere Kiev e mobilitarsi per la pace'

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Io vengo da una cultura pacifista, già prima della mia candidatura pensavo che non fosse sbagliato sostenere il diritto alla difesa di chi è criminalmente invaso e che questo non sia in contraddizione con il chiedere, da sinistra, di uscire da questo con...

Roma, 3 mag (Adnkronos) – "Io vengo da una cultura pacifista, già prima della mia candidatura pensavo che non fosse sbagliato sostenere il diritto alla difesa di chi è criminalmente invaso e che questo non sia in contraddizione con il chiedere, da sinistra, di uscire da questo conflitto, un ruolo diplomatico e politico più forte dell'Europa. Bisogna continuare a mobilitarsi per la pace, il Pd continuerà a farlo". Lo ha detto Elly Schlein a 'L'aria che tira', su La7.