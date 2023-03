**Ucraina: Schlein, 'sostegno Kiev e ricerca pace non in contraddizione&...

**Ucraina: Schlein, 'sostegno Kiev e ricerca pace non in contraddizione&...

**Ucraina: Schlein, 'sostegno Kiev e ricerca pace non in contraddizione&...

Firenze, 4 mar. - (Adnkronos) - "Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno dall'invasione criminale voluta da Putin. Ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di pace, un futuro di pace, mobilitarsi in questa dir...

Firenze, 4 mar. – (Adnkronos) – "Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno dall'invasione criminale voluta da Putin. Ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di pace, un futuro di pace, mobilitarsi in questa direzione chiedendo all’Unione Europea un forte impegno ed anche un forte protagonismo politico diplomatico. Le due cose non sono in contraddizione". Lo ha detto la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Firenze, in piazza Santa Croce, durante la manifestazione nazionale dei sindacati a difesa della scuola e della Costituzione.