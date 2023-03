Ucraina: Schlein, 'sulle armi già votato fino a fine anno, mia posizione mai cambiata'

Roma, 8 mar (Adnkronos) - Un nuovo Dl per l'invio di armi all'Ucraina? "Abbiamo già fatto una votazione che vale per l'invio di armi fino alla fine dell'anno. Non ho mai cambiato la mia posizione dal marzo scorso. Penso che da un lato sia stato giusto e importante sos...

Roma, 8 mar (Adnkronos) – Un nuovo Dl per l'invio di armi all'Ucraina? "Abbiamo già fatto una votazione che vale per l'invio di armi fino alla fine dell'anno. Non ho mai cambiato la mia posizione dal marzo scorso. Penso che da un lato sia stato giusto e importante sostenere il popolo ucraino, ma non rinuncio all'idea di un Europa che abbia un protagonismo politico e diplomatico più forte". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24.