Ucraina: Schlein, 'telefonata grave colpo a credibilità governo, i veri comici paiono loro'

Roma, 2 nov (Adnkronos) – "Non so se sia peggio il fatto che ci sono cascati, con una grave falla nella sicurezza nazionale nel filtro diplomatico alle chiamate della presidente del Consiglio, o la arrampicata sugli specchi che vediamo dal governo e dalla maggioranza che tendono a minimizzare. E' stato un grave colpo alla credibilità internazionale del governo, i veri comici paiono al governo. Se non ci fosse da ridere, bisognerebbe essere estremamente preoccupati". Lo ha detto Elly Schlein a Piazzapulita sulla telefonata fake della premier con i comici russi.