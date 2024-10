Ucraina: Scholz, 'decisioni Germania non cambieranno'

Berlino, 17 ott. (Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che nulla cambierà nella posizione e nelle decisioni della Germania sull'Ucraina dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il suo piano per risolvere il conflitto. "Conoscete la posizione della Germania sulle questioni toccate. Non cambierà nulla", ha detto Scholz all'arrivo al summit Ue. "Ma voglio dire molto chiaramente che la cosa più importante è che siamo solidali e discutiamo di ciò che è possibile. L'attenzione è rivolta all'assegnazione di fondi in modo che l'Ucraina possa difendersi", ha aggiunto il cancelliere.