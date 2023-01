Home > Askanews > Ucraina, Scholz: "Non si trasformerà in guerra tra Russia e Nato" Ucraina, Scholz: "Non si trasformerà in guerra tra Russia e Nato"

Milano, 30 gen. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito chela Germania non permetterà che la guerra in Ucraina si trasformi in un conflitto tra Russia e Nato. Lo ha detto durante una conferenza stampa a margine dell’incontro con il presidente cileno nell’ambito del suo tour in America Latina. “Abbiamo contribuito a evitare un’escalation del conflitto perché questo avrebbe gravi conseguenze per il mondo intero. Ciò porterebbe, ad esempio, a una guerra tra la Russia e i paesi della NATO, questo non accadrà, lo eviteremo con tutti i nostri sforzi, finora ci siamo riusciti e continueremo a farlo”, ha dichiarato Scholz.

