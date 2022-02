Ucraina, Scholz: “Putin porta così sofferenza e distruzione”

Berlino, 24 feb. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che l’invasione russa dell’Ucraina “mette in pericolo la vita di innumerevoli innocenti” e “rimette in discussione la pace in Europa”.

“Putin porta così sofferenza e distruzione in uno dei suoi diretti vicini, viola la sovranità e le frontiere dell’Ucraina, mette in pericolo la vita di innumerevoli innocenti in Ucraina, il popolo fratello della Russia, e in fine rimette anche in discussione l’ordine di pace del nostro continente”, ha dichiarato Scholz in conferenza stampa a Berlino.