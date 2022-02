Ucraina: Sciutto (Sergio Rossi), 'Russia mercato importante ma vanno protetti dipendenti'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – “La Russia è per noi un mercato importante, nel quale cresciamo molto bene e questo potrebbe essere un problema. Eventualmente dovremo trovare un sistema per recuperare quanto perso altrove, magari con l'online, o in altri mercati, come Cina, Giappone e Usa".

A dirlo all'AdnKronos è Riccardo Sciutto, ceo del brand di calzature Sergio Rossi, a Milano per presentare la nuova collezione del marchio di San Mauro Pascoli.

"Questo è il momento in cui se ti preoccupi e basta sei perduto – sottolinea Sciutto -. Bisogna alzarsi e reagire, non fregarsene, ma restare lucidi, altrimenti si fanno le cose sbagliate. Io alle spalle ho 3mila dipendenti e non posso dire loro 'prima c'era il Covid, ora la Russia, dovete restate a casa.

Non è solo il brand che conta ma ci sono famiglie dietro, che ho protetto durante il Covid e continuerò a proteggere”.

Quindi conclude: “La mia traiettoria rimane di ottimismo. Realizziamo un prodotto inventato da Sergio Rossi 71 anni fa per far sognare le donne e io devo continuare a farle sognare, soprattutto in un momento come questo. Se siamo diventati paladini di un messaggio positivo, anche assieme ad altri brand, a maggior ragione oggi occorre essere ancora più ottimisti”.

(di Federica Mochi)