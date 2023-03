Ucraina, scontro jet Russia-drone Usa su Mar Nero. Casa Bianca: "Pericoloso"

Washington, 14 mar. (Adnkronos) – Scontro tra un jet russo e un drone degli Stati Uniti nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero. Lo annuncia il generale dell'aeronautica statunitense James Hecker, spiegando che "il nostro aereo MQ-9" senza pilota "stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell'MQ-9". Si tratta, aggiunge, di "un'azione poco sicura e poco professionale da parte dei russi'' che ''ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei''. Come riferisce la Cnn, gli Usa hanno deciso di abbattere il drone in acque internazionali.

LA RICOSTRUZIONE – "Alle 7.03 del mattino, uno dei" due "jet russi Su-27" presenti nell'area "ha colpito l'elica dell'MQ-9, costringendo le forze degli Stati Uniti ad abbattere l'MQ-9 in acque internazionali. Diverse volte, prima della collisione, i Su-27 hanno rilasciato carburante volando davanti all'MQ-9 in modo imprudente, non consono e non professionale. Questo incidente dimostra una carenza di competenza oltre a" un comportamento "pericoloso e non professionale", le parole di Hecker.

''Chiediamo ai russi di comportarsi in modo professionale e sicuro" aggiunge Hecker, sostenendo che "gli aerei statunitensi e alleati continueranno a operare nello spazio aereo internazionale''.

Gli Stati Uniti continueranno sorvolare il Mar Nero, nonostante l'abbattimento oggi di un loro drone nello spazio aereo internazionale da parte di un caccia russo. Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, affermando che "se il messaggio è che vogliono dissuaderci dal volare e operare nello spazio aereo internazionale, sopra il Mar Nero, allora quel messaggio fallirà, perché ciò non accadrà". Perché "continueremo a volare e a operare nello spazio aereo internazionale su acque internazionali", ha aggiunto. Kirby ha, quindi, aggiunto che ''il Mar Nero non appartiene ad alcuna nazione. E continueremo a fare ciò che dobbiamo fare per i nostri interessi di sicurezza nazionale in quella parte del mondo".

BIDEN – Il presidente americano Joe Biden è stato informato dell'abbattimento del drone di sorveglianza Reaper da parte di un caccia russo Su-27 nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero, ha detto Kirby, descrivendo l'accaduto ''poco professionale e non sicuro''. Si tratta di un evento ''unico'' perché, colpendo l'elica del drone, il caccia russo ne ha causato l'abbattimento, ha spiegato Kirby. Il Dipartimento di Stato americano renderà note le preoccupazioni ai funzionari russi, ha aggiunto.

NATO – Il comandante militare della Nato, il generale Christopher Cavoli, ha informato tutti e trenta gli Stati che fanno parte dell'Alleanza Atlantica dell'abbattimento di un drone americano MQ-9 Reaper da parte di un caccia russo Su-27. Lo rende noto un funzionario della Nato.

DRONI ABBATTUTI – I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato "in un giorno" 23 razzi Himars, Smerch e Uragan e abbattuto 17 droni delle Forze armate ucraine. Lo ha annunciato alla stampa il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dall'agenzia Tass. Secondo Konashenkov, l'esercito russo ha distrutto razzi e droni nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhia e Donetsk. Il portavoce ha aggiunto che dall'inizio dell'"operazione militare speciale" le forze armate russe hanno distrutto 401 aerei, 220 elicotteri, 3.418 droni senza pilota, 412 sistemi missilistici antiaerei e 8.293 tra carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento.