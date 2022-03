Ucraina, scuola bombardata a Zhytomir: edificio parzialmente distrutto

Una scuola di Zhytomir è stata bombardata alle prime ore del mattino: non è nota al momento la presenza di vittime o feriti.

Dopo l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia avvenuto nella notte, l’Ucraina continua a fare i conti con numerosi bombardamenti: a Zhytomir, città situata a 150 km dalla capitale, una scuola è stata bombardata alle prime ore del mattino.

Scuola bombardata a Zhytomyr

A renderlo noto, condividendo lo scatto che mostra una parte dell’edificio distrutta, è stato il consigliere del ministro dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko. Padre Michail Wocial, un salesiano che si trova in città, ha affermato che per ora non è chiaro se ci siano state vittime. Secondo le informazioni disponibili, l’istituto, identificato con il numero 25, disponeva di un rifugio sotterraneo dove si sarebbero potute trovare alcune persone.