Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Se il Pd tradisse la sua posizione limpida, cristallina, giusta sull’Ucraina, l’aggressione russa e il fascismo di Putin sarebbe un errore esiziale, non solo per il partito, ma per il Paese e il suo, il nostro posto nel mondo.

Non deve succedere, non succederà". Lo scrive su Twitter Filippo Sensi, esponente Pd.