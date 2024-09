Ucraina: Sensi (Pd), 'dirigente M5S dietro manifesti pro-Russia? Vergognoso'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Grazie a Massimiliano Coccia per lo scoop sulla vergognosa affissione pro-russa a Roma. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensino i Cinque Stelle, questo punto sarà dirimente nella costruzione del coso largo con questo partito di destra". Lo scrive sui...

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "Grazie a Massimiliano Coccia per lo scoop sulla vergognosa affissione pro-russa a Roma. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensino i Cinque Stelle, questo punto sarà dirimente nella costruzione del coso largo con questo partito di destra". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi, riportando l'articolo in cui si sostiene che, si legge, "dietro i manifesti per Putin a Roma c’è la mano di un dirigente Cinquestelle".