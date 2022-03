Belgrado, 28 mar. (Adnkronos) – La Serbia propone Belgrado come sede per i colloqui tra Russia e Ucraina. Lo ha affermato lunedì il presidente della Serbia Aleksandar Vucic intervenendo in una trasmissione in tv secondo quanto riferisce l'agenzia russa 'Tass'. "Se qualcuno pensa che Belgrado sia un buon posto per i negoziati, siamo felici di offrirlo sia alla Russia che all'Ucraina", ha detto il leader serbo.