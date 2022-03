Ucraina: Sereni (Pd), 'priorità fermare guerra ed evitare si espanda'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "La priorità assoluta per l’Italia e per l’Europa è fermare questa guerra ed evitare che si espanda. Tutta la comunità internazionale deve essere coinvolta e si deve muovere con l'obiettivo di tenere aperto un canale diplomatico, anche Paesi che hanno una posizione diversa rispetto alla nostra".

Così la viceministra degli Esteri Marina Sereni a radio Immagina.

"Dobbiamo usare tutti gli strumenti di pressione su Putin e sulla Russia. La Ue ha scelto la via delle sanzioni e del sostegno all’Ucraina, ma ci sono altri Paese, come per esempio Cina e Turchia, che hanno la possibilità di intervenire in altri modi per provare a fermare la guerra. L’Italia ha sempre messo al primo posto la diplomazia, non faremo mai mancare il nostro sostegno all’Ucraina – conclude Sereni – ma dobbiamo fare il possibile per trovare una soluzione, una mediazione, soprattutto per il bene dell’Ucraina".