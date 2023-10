Ucraina: Serracchiani, 'Conte auspica pace o vittoria russa?'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Il negoziato di pace è un traguardo verso cui siamo impegnati in molti, dal Papa al Pd, ma bisogna aver chiaro se questa pace significa vittoria ed egemonia russa ai nostri confini o Ucraina libera e indipendente con l’Europa in sicurezza". Lo affe...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Il negoziato di pace è un traguardo verso cui siamo impegnati in molti, dal Papa al Pd, ma bisogna aver chiaro se questa pace significa vittoria ed egemonia russa ai nostri confini o Ucraina libera e indipendente con l’Europa in sicurezza". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando le parole del presidente del M5S Giuseppe Conte, secondo cui “le armi, il fronte occidentale non le invierà più”.

"L’esultanza di Conte per un Occidente che abbandona il campo vuol dire che Putin ha avuto ragione a invadere militarmente un Paese sovrano, e che può farlo ancora. C’è una nota che stride in questo ragionamento”.