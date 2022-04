Ucraina: Serracchiani, 'Pd tiene aperto dialogo con parti sociali'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “In questa fase il dialogo con i sindacati deve essere più fitto e restare costante a livello nazionale e territoriale. La guerra voluta da Putin segna un punto critico rispetto alle politiche economiche e del lavoro: il Pd si impegna a tenere aperto un confronto con le parti sociali per condividere al massimo interventi gli d’emergenza e quelli di più lunga gittata”.

Lo ha detto la presiedente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, incontrando ieri sera a Trieste i segretari regionali del Friuli Venezia Giulia di Cgil, Cisl e Uil, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Matteo Zorn, in una prima tornata cui seguiranno altri incontri con le parti datoriali.

“Tra la pandemia che non è finita e la guerra appena iniziata – ha spiegato la capogruppo dem riferendosi alle tensioni sulla delega fiscale – la stabilità del Governo è fondamentale e chi la mina si assume responsabilità gravissime.

Per il Pd bisogna accelerare le misure anticrisi nell’immediato con sostegni a famiglie e imprese, e a medio termine come le semplificazioni per gli impianti di rinnovabile introdotte dal Pd nel Dl Energia”.

“Sono condivise con i sindacati – ha sottolineato Serracchiani – le preoccupazioni per i prossimi mesi, annunciate dal mancato rinnovo dei contratti a termine e dalle prenotazioni della Cigo, la richiesta di tutelare il patrimonio industriale esistente, il sostegno alla domanda interna e ai soggetti deboli”.

Per quanto riguarda l’attuazione del Pnrr, la capogruppo ha indicato “la sanità territoriale, le infrastrutture e le aree interne” come “temi su cui i sindacati possono esercitare un potere di vigilanza”.