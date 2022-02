Ucraina: Shevchenko, 'orgoglioso mia gente e mio paese, nazione amante della libertà!'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – "L'Ucraina è la mia patria! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà!".

Così l'ex attaccante ed ex ct della Nazionale Ucraina, Andriy Shevchenko, ha voluto esprimere sui social il suo amore e la sua vicinanza al Paese e i cittadini ucraini in questo delicato momento. "Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina!", ha aggiunto Sheva.