Ucraina: Shoigu, 'controffensiva Kiev lanciata da 3 giorni senza risultati'

Mosca, 6 giu. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che le forze armate dell'Ucraina stanno cercando di passare all'offensiva da tre giorni in varie direzioni, ma senza successo. "In soli tre giorni di ostilità in tutte le direzioni - ha aggiun...