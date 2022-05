Ucraina, si è spento l’ex presidente Leonid Kravchuk: aveva 88 anni

Viene ricordato per essere stato il primo presidente dell'Ucraina indipendente: è morto a 88 anni Leonid Kravchuk.

La sua morte è avvenuta in un periodo particolarmente doloroso per l’Ucraina ormai profondamente dilaniata dal conflitto. Leonid Kravchuk è morto all’età di 88 anni: fu il primo presidente dell’Ucraina indipendente dal 1991 al 1994. Ne ha dato notizia l’agenzia di stampa Ukrinform che ha citato una fonte della famiglia.

Leonid Kravchuk, first President of independent Ukraine, died at age 88 today. He was a historic figure and played a huge part in Ukraine becoming independent peacefully. I knew him personally. Deep condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/qYaP7gymjf

Con il crollo dell’Unione Sovietica il ruolo di Leonid Kravchuk fu fondamentale. La sua morte ha sconvolto un intero Paese tanto che sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di personalità politiche e non solo come quello del deputato Rustem Umerov che su Twitter ha scritto: “Una perdita enorme.

È morto il primo presidente dell’Ucraina indipendente Leonid Kravchuk […] Le nostre preghiere sono con la famiglia”. L’ex addetta stampa dell’attuale presidente Zelensky sempre attraverso un tweet ha affermato: “Ha affrontato con orgoglio la sfida di avviare una nuova Ucraina indipendente dopo il crollo dell’URSS e ha fatto di tutto per rendere il fragile stato il paese più democratico nello spazio post-sovietico”.

Il messaggio di addio forse più doloroso è quello che è stato trasmesso dal consigliere presidenziale ucraino Anton Gerashchenko che nel suo cordoglio ha messo in evidenza il suo ruolo nell’indipendenza ucraina: “Leonid Kravchuk, primo presidente dell’Ucraina indipendente, è morto oggi all’età di 88 anni. Era una figura storica e ha svolto un ruolo enorme nell’indipendenza dell’Ucraina pacificamente. Lo conoscevo personalmente. Profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Stando a quanto si apprende l’ex capo di Stato ucraino è morto a seguito di una lunga malattia.

Leonid Kravchuk, the first president of independent Ukraine, died at 89. He proudly faced the challenge of starting a new independent Ukraine after the collapse of the USSR & did everything to make the fragile state the most democratic country in the post-Soviet space. R.I.P. pic.twitter.com/0kUhzzgTsW

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 10, 2022