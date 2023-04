Ucraina: si intensificano i combattimenti a Bakhmut, 324 attacchi in 24 ore

Kiev, 27 apr. (Adnkronos) – L'esercito russo ha attaccato Bakhmut 324 volte nelle ultime 24 ore, usando artiglieria e lanciarazzi multipli. Lo ha detto alla tv nazionale ucraina Serhiy Cherevatiy, portavoce del gruppo di forze dell'Ucraina orientale, aggiungendo che le forze di Mosca hanno intensificato gli attacchi alla città-chiave per prendere la regione industriale ucraina orientale del Donbass. "I russi stanno distruggendo edifici a Bakhmut per impedire ai nostri soldati di usarli come fortificazioni", ha detto ancora Cherevatiy.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine, in un rapporto su Facebook, ha affermato che i combattimenti hanno attanagliato Bakhmut e le aree vicine. Ha aggiunto che le forze russe non sono riuscite ad avanzare su due villaggi a nord-ovest, mentre almeno una dozzina di località sono finite sotto il fuoco russo.

Dall'altra parte, il capo della forza mercenaria russa Wagner ha affermato che le truppe ucraine si stanno riversando in numero sempre maggiore nell'area in vista di una "inevitabile" controffensiva.