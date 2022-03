Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “La Russa (Fdi) propone «Una quota del reddito di cittadinanza per aumentare le spese militari». In sostanza chi è sotto la soglia della povertà non avrà soldi per pagare bollette e affitto, ma potrà avere un carro armato in cortile”.

E' quanto scrive su Twitter il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5S).