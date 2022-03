Ucraina, Silvio Berlusconi: “Putin fermi la guerra, occorre tornare al dialogo”

L'ex premier Berlusconi si è detto preoccupato per la situazione in Ucraina e ha invocato dialogo e stop della guerra.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, amico di vecchia Vladimir Putin, ha commentato quanto sta accadendo in Ucraina esprimendo preoccupazione per l’evoluzione del conflitto: secondo lui occorre arrivare ad un cessate il fuoco per riaprire i dialoghi ed evitare un’ulteriore escalation.

Berlusconi sulla situazione in Ucraina

Intercettato dall’AGI al Parlamento Europeo dopo il voto sulla risoluzione che condanna la Russia per l’invasione dell’Ucraina (a cui Berlusconi ha votato favorevolmente), l’ex premier ha dichiarato di non aver ancora sentito il presidente russo da quando è scoppiata la guerra. Senza nascondere l’amarezza per quanto sta accadendo a est, per lui la soluzione rimane quella diplomatica del dialogo. Gli stessi sentimenti li aveva espressi al premier Draghi nell’ultimo colloquio avuto con lui.

Berlusconi si è inoltre detto a favore dei corridoi umanitari per accogliere i profughi in fuga dai bombardamenti per i quali l’Italia sta già predisponendo dei piani.

Berlusconi: “Disponibili per soluzione pacifica”

Già nei giorni precedenti si era detto preoccupato per le conseguenze che il conflitto potrebbe avere sull’Europa e sul sistema economico italiano sotto forma di ulteriori rialzi del prezzo dell’energia e dell’inflazione. Aveva altresì annunciato la messa a disposizione dell’autorevolezza e delle relazioni internazionali di Forza Italia per favorire una soluzione pacifica.