Ucraina: sindaco di Slavutich è libero, 'russi stanno lasciando la città'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Il sindaco di Slavutich Yuri Fomichev non sarebbe stato rapito, ma fermato per alcune ore dall'esercito russo per ricevere indicazioni. Al momento Fomichev sarebbe libero nella città che amministra, contrariamente alle notizie che invece parlano di un suo rapimento ancora in corso da parte dell’esercito russo.

Lo riporta Belsat Tv, il canale televisivo satellitare polacco in lingua bielorussa, precisando che, secondo il sindaco, gli occupanti starebbero andando via da Slavutich dopo aver fatto incursione negli uffici della polizia di arruolamento militare alla ricerca di armi. Formichev ha detto che nel pomeriggio i russi andranno via dalla città, lasciando un posto di blocco.