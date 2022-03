Ucraina: sindaco Kiev, 'città pronta a difesa, strutture emergenza per ora reggono bene'**

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "La città si prepara alla difesa ma ciononostante l'infrastruttura d'emergenza per ora continua a funzionare". Lo dice in un video il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, aggiornando sulla situazione della capitale ucraina in queste ore di attesa.

"Ci stiamo organizzando per fa arrivare gli aiuti umanitari a Kiev -dice il primo cittadino- Ospedali, anche prenatali funzionano e accolgono i pazienti. Sono aperti molti negozi di alimentari, e abbiamo anche aggiornato la lista delle farmacie in cui comprare l'insulina".