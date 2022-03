Ucraina: sindaco Kiev, 'coprifuoco rafforzato da stasera a lunedì mattina'

Milano 26 mar. (Adnkronos) – "Secondo la decisione del comando militare, il coprifuoco a Kiev e nella regione sarà nuovamente rafforzato e durerà dalle 20.00 di stasera alle 7.00 di lunedì 28 marzo".

Lo comunica in un messaggio sui social Vitaly Klitschko, sindaco della capitale, precisando che "durante il coprifuoco, solo i veicoli con permessi speciali possono viaggiare" e i cittadini "possono scendere in strada solo per recarsi nei rifugi".

Nelle 35 ore di coprifuoco rafforzato "non funzioneranno i trasporti pubblici, i negozi, le farmacie e le stazioni di servizio".