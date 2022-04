Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Mariupol resta ucraina. I russi non sono riusciti a conquistarla. Non si è sottomessa all’esercito nemico che ci ha attaccati il 24 febbraio. Sono 59 giorni che è in mano dei suoi difensori, i nostri ragazzi coraggiosi che difendono la nostra città, la nostra nazione, il nostro futuro.

Sono dei veri eroi. Ne siamo fieri". Così all'Adnkronos il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko a poche ore dalla capitolazione.

(di Roberta Lanzara)