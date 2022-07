Ucraina: sindaco Mariupol, 'ricostruzione città costerà 14 mld di dollari'**

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "La ricostruzione della città costerà 14 miliardi di dollari e serviranno da 7 a 10 anni per la ricostruzione completa". Lo afferma Vadym Boichenko, sindaco Mariupol, come riportato dal canale Mariupol Rada. "In città -spiega il primo cittadino della città ucraina- sono stati distrutti o danneggiati 1356 grattacieli.

Inoltre è stato bombardato il 40% delle case private". Secondo quanto riferito da Boichenko, "la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha già comunicato la sua disponibilità nell'aiutare la ricostruzione della città".