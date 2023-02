Ucraina: Sisto, 'Berlusconi ha indicato possibile soluzione conflitto come statista responsabile'

Ucraina: Sisto, 'Berlusconi ha indicato possibile soluzione conflitto co...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Non si discute la posizione di Forza Italia nel conflitto bellico in Ucraina. Siamo e saremo sempre europeisti, atlantisti, con la Nato e con gli Usa. Berlusconi, uscendo dal seggio elettorale, ha indicato una possibile soluzione del conflitto. Perché, pur di raggi...

Roma, 12 feb.

(Adnkronos) – Non si discute la posizione di Forza Italia nel conflitto bellico in Ucraina. Siamo e saremo sempre europeisti, atlantisti, con la Nato e con gli Usa. Berlusconi, uscendo dal seggio elettorale, ha indicato una possibile soluzione del conflitto. Perché, pur di raggiungere l'obiettivo della pace, uno statista e leader responsabile non esita a suggerire di percorrere tutte le strade a disposizione". Lo afferma il senatore di Forza Italia e viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.