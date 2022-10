Ucraina: Smeriglio (S&D), 'bene associazioni e Conte, piazza unitaria per pace'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Girano in queste ore proposte per diverse mobilitazioni per la pace nel nostro Paese nelle settimane che verranno. Penso ad esempio al week end di iniziative indetto da Europe for Peace che vede già molte adesioni.

Un bellissimo segnale, finalmente. Ho letto però con molto interesse l’intervista di ieri di Giuseppe Conte rilasciata al quotidiano Avvenire, e accolto con favore la sua proposta di una grande piazza nazionale per la pace, senza bandiere di partito. Spero che tanti altri avanzino proposte simili nelle prossime ore. La politica dovrebbe promuove e supportare la costruzione di una grande mobilitazione unitaria contro la guerra e l’incubo nucleare”. Così in una nota l’europarlamentare S&D, Massimiliano Smeriglio.