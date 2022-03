Ucraina, soldati sparano alle gambe dei militari russi prigionieri: il video

Un video mostra i soldati ucraini sparare alla gembe dei militari prigionieri russi: le immagini shock stanno facendo il giro del web.

Stanno facendo il giro del mondo i filmati, provenienti dall’Ucraina, che ritraggono dei soldati che sparano contro prigionieri con le mani legate. A fare fuoco sono militari con la mimetica ucraina, alcuni dei quali con la fascia azzurra delle truppe di Kiev, mentre quelli che vengono colpiti hanno il nastro arancione-nero della Rosgvardia, la Guardia Nazionale di Mosca, e vestono divise russe.

Soldati sparano contro prigionieri

Le immagini mostrano i soldati di Mosca distesi a terra, gravemente feriti, ammanettati, e in alcuni casi con un cappuccio sulla testa, interrogati sul “perché uccidano la popolazione“. Il video procede mostrando con le pallottole esplose contro le gambe di altri prigionieri fatti scendere da un furgone. Al momento non ci sono riscontri che possano confermare l’autenticità del video, segnalato anche da account Twitter ritenuti autorevoli come quello dell’ex ufficiale statunitense e ricercatore universitario Rob Lee.

La propaganda filo-russa ha rilanciato il filmato mentre siti filo-ucraini lo contestano definendolo un falso.

Soldati #ucraini sparano alle gambe prigionieri russi pic.twitter.com/iKv0HkADkD — Berni curenai 🏴‍☠️🤚🤚 (@BerniCurenai) March 27, 2022

Soldati sparano contro prigionieri: gli altri video brutali

Non sono le prime immagini brutali che giungono dal territorio di guerra.

Già nei giorni precedenti erano circolati filmati che mostravano un soldato ucraino legato ad un palo con una catena e poi assassinato, corpi di militari con segni di torture e volontari ucraini che scattavano selfie davanti ai cadaveri russi. Altri video documentano poi l’uccisione di civili da parte di militari durante i combattimenti in diverse località.