Ucraina, Soleterre: “I bambini malati rifugiati nel seminterrato”

Milano, 25 feb. (askanews) – Un video diffuso da Soleterre, ong italiana che opera anche in Ucraina prendendosi cura dei bambini malati di tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e le loro famiglie sono costretti a vivere. Si sono rifugiati in un seminterrato per proteggersi nel caso di bombardamenti. Qui vivono fra letti improvvisati, guardando la tv e i cellulari con la paura delle bombe.