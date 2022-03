Ucraina: Sos VdB, '1,5 mln di bambini vivono in città al momento bloccate'

Milano 10 mar. (Adnkronos) – “Il numero di bambini che vivono in queste regioni è di circa 4 milioni, di cui 1,5 milioni vivono in hotspot, ovvero città e paesi che sono bloccati al momento, come Irpin, Mariupol, Bucha, Hostomel, Stanytsia Luhanska, Sievierdonetsk, Starobilsk, Popasna e altri".

Lo fa sapere la responsabile programmi Sos Villaggi dei Bambini Ucraina, Darya Kasyanova. "Alcuni istituti pubblici nelle regioni di Luhansk e Donetsk – prosegue la testimonianza della responsabile, diffusa dall'organizzazione in una nota – sono riusciti a evacuare i bambini nell'Ucraina occidentale. Attualmente, ci sono grossi problemi con l'evacuazione dei bambini nelle regioni di Zaporizhia, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Kherson, Zhytomyr, Chernihiv".

"Non ci sono statistiche esatte poiché ogni giorno compaiono nuovi hotspot", avverte Kasyanova, assicurando che l'organizzazione "monitora costantemente la situazione dei bambini negli istituti.

Proprio sabato siamo riusciti a portare fuori circa 150 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni da quattro strutture a Kharkiv. Il personale inizialmente non voleva andarsene e l'evacuazione dei bambini senza di loro è illegale. Dopo tre giorni di dialogo siamo riusciti a convincerli". Il problema, infatti, è che "le persone che stanno sostenendo le evacuazioni stanno rischiando la propria vita perché l'evacuazione dalle zone a rischio avviene spesso durante i bombardamenti".

La scelta quindi è tra il rischio di restare "in un Paese o in una città totalmente bloccati e lasciati senza elettricità, senza accesso ai medicinali, senza riscaldamento" e quello di "evacuare mettendo a repentaglio la propria vita". "Sappiamo di una struttura che ospita circa 50 bambini a Vorzel, vicino a Kiev, che è stata isolata per circa cinque giorni. Nessuno sa cosa stia succedendo lì. Nessuno ha accesso. Avevamo contatti con i volontari e il direttore, ma ora non hanno una connessione telefonica e l'accesso fisico è bloccato", conclude la responsabile.