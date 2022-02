Continuano gli spari e le esplosioni nella capitale dell'Ucraina: il presidente Zelesnky ha rifiutato l'evacuazione proposta dagli USA

É stata una notte di spari, bombardamenti ed esplosioni a Kiev, soprattutto nella zona di Vasylkiv e Beresteiska: il governo li ha confermati e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi e a non avvicinarsi a finestre o balconi. Intanto gli Stati Uniti hanno offerto al presidente Volodymyr Zelensky un’evacuazione, ma quest’ultimo ha rifiutato e affermato che rimarrà nel suo paese a guidare in prima persona la difesa.

Mosca: “Distrutti 821 obiettivi ucraini”

Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkovg ha affermato che le forze armate russe hanno colpito durante la notte un totale di 821 obiettivi di infrastrutture militari ucraine. Tra questi 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa e 48 stazioni radar.

Macron: “Guerra durerà, meglio prepararsi”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la guerra è tornata in Europa, su scelta unilaterale di Putin, e che sicuramente ci saranno delle conseguenze sulle esportazioni francesi per le grandi filiere. “Il conflitto durerà, meglio prepararsi“.

Zelensky rifiuta l’evacuazione

In un video condiviso sul suo profilo Twitter si è infatti così espresso commentando le indiscrezioni secondo cui avesse lasciato il paese: “Non credete alle fake news, sono ancora qui e giuro di continuare a combattere.

Non deporremo le armi. Difenderemo il nostro stato“. Agli USA ha poi dichiarato che non ha bisogno di un passaggio quanto più di munizioni per difendere il suo paese dall’attacco russo.

E ancora: “Difenderemo il nostro paese, perché la nostra arma è la verità e la nostra verità è che questa è la nostra terra. Gloria all’Ucraina“. Ha inoltre affermato che è giunto il momento buono per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere in merito all’adesione del suo paese nell’Unione Europea.

Consiglio di sicurezza ucraino: “Stiamo fermando l’orda”

Il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov ha affermato che il suo paese sta fermando l’orda nel miglior modo possibile: “La situazione a Kiev è sotto il controllo delle forze armate ucraine e dei nostri cittadini“. Secondo i militari ucraini sarebbero stati uccisi oltre 3.500 soldati russi e altri 200 sarebbero stati fatti prigionieri. Una brigata ucraina avrebbe anche distrutto una colonna di forze avversarie (sempre secondo le forze armate locali) vicino alla stazione della metropolitana Beresteiska sulla riva destra di Kiev dopo aver respinto un altro attacco a Mykolaiv, città vicino al Mar Nero nell’Ucraina meridionale. Qui i russi non sarebbero stati in grado di sfondare il sistema antiaereo ucraino.