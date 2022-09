Ucraina, spento anche l’ultimo reattore a Zaporizhzhia

La centrale di Zaporizhzhia non è più in funzione: la società Energoatom ha fatto sapere che è in corso il raffreddamento dell'ultimo reattore spento.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata al centro dell’attenzione mediatica in Ucraina nell’ultimo mese, ma oggi questo fulcro d’interesse potrebbe essersi esaurito.

Anche l’ultimo reattore della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia che era ancora attivo è stato spento, e ne hanno dato l’ufficialità anche le autorità. Il sito di Zaporizhzhia si trova nell’omonima città sud-orientale dell’Ucraina, e che attualmente è sotto il controllo dei russi.

Il comunicato dell’agenzia nucleare: “In corso i preparativi per il raffreddamento”

Come anticipato, la chiusura della centrale è stata ufficializzata dalla società Energoatom, azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio del paese e dello smantellamento dei tre reattori superstiti della centrale di Chernobyl.

«Oggi, 11 settembre 2022, alle 03:41 (le 2:41 in Italia, ndr), l’unità n. 6 della ZNPP è stata scollegata dalla rete elettrica. Sono in corso i preparativi per il raffreddamento e il trasferimento allo stato freddo».

